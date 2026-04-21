Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında cesedin yerinin tespiti çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve daha evvel takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek incelendiğini açıkladı.

Haber Giriş : 21 Nisan 2026 12:58, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 12:59
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın mensuplarına son gelişmeleri değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında 11 tutuklu bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunuyor. Vali ile ilgili süreç devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor"

Takipsizlik verilen dosyalar mercek altında

Gürlek, Gülistan Doku'ya ait cesede ulaşılıp ulaşılmadığı sorularına ise, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek, çalışma yürütüyor arkadaşlar" yanıtını verdi.

Takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek incelendiğini vurguladı. Bakan Akın Gürlek bu konuda özel bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlıklıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

