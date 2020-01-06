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2020 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır
 06 Ocak 2020 15:05
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2020 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

Kamu kurumlarında çalışan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranları ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

310 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği

2020 yılı Ocak ayı mali ve sosyal haklara ilişkin genelge

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

2020 yılı için asgari geçim indirimi (AGİ) miktarları

01/01/2020 ila 31/06/2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere....

KATSAYILAR -
Maaş Katsayısı 0,146061
Taban Aylık Katsayısı 2,28624
Yan Ödeme Katsayısı 0,046321
Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı) 		Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.273*Maaş Katsayısı) 		331,996

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

 36,52 (Bir çocuk)
73,03 (İki çocuk)
109,56 (Üç çocuk)
146,08 (Dört çocuk)
182,6 (Beş çocuk)

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)
Dogum Yardımı Ödeneği
633 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi hükmü gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren; 		Türk vatandaşlarına,
canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL,
ikinci çocuğu için 400 TL,
üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL
doğum yardımı yapılır.
Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı) 		1.387,58
2.775,16
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı 		1.387,58
Emekli Keseneği (Kişi İçin) % 16
Emekli Keseneği (Kurum İçin) % 20
.
Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar (2016-2017 toplu sözleşmesinin 42. maddesi uyarınca)
Ek Gös. 8400 ve yukarısı % 255
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç % 215
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç % 195
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç % 165
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç % 145
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç % 85
Diğerlerinde % 55
.
HARCIRAHLAR
YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar 		56,10
52,35
49,15
43,35
42,15
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
17,20
16,60
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.
Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler
VERGİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
Binde 7,59
.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
22.000 Türk Lirasına kadar
%15
49.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.300 TL, fazlası
%20
120.000 Türk Lirasının 49.000 lirası için 8.700 TL(ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası
%27
600.000 Türk Lirasının 120.000 lirası için 27.870 TL(ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.700 TL), fazlası %35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası %40
ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI
Birinci derece engelliler için 1400 TL,
İkinci derece engelliler için 790 TL
Üçüncü derece engelliler için 350 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET
2018 yılı için günlük 67,65 TL'den (30 gün üzerinden) 2.943 TL
Memurlar.Net
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