Memurlarla ilgili matbu formlar
|12 Ekim 2020 14:47
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Bu dosyada, memurun ihtiyaç duyabileceği mal bildirimi formu, bilgi edinme formu, bireysel başvuru formu, güvenlik soruşturması formu, idari para cezası tutanağı formu gibi bazı formlarla yer almaktadır.
Matbu formlar
Devlet memurları için istenen bazı formlar bu dosyada yer alacaktır.
Devlette tüm işlemler yazılı yürümektedir. Bazı işlemler yazılı olmanın yanı sıra matbu formalar ile yapılmaktadır.
Aşağıda, Kanun ve yönetmelikler ekinde yer alan matbu formlara yer verilmiştir.
- Doğum yardımı başvuru dilekçesi
- Bireysel Başvuru Formu (Anayasa Mahkemesi için- 6/11/2018'de değişmiştir.)
- Güvenlik Soruşturması Formu - (25/10/2018 tarihi itibariyle güncellenmiştir.)
- Hususi
Damgalı Pasaport Talep Formu
- Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
- İLKSAN
üyeleri içim emeklilik yardımı talep formu
- İLKSAN üyeleri içim nemalı aidat iadesi talep formu
- Kurumlar arasında naklen ataması yapılacak personele ait form
- Kamu konutu tahsis talep formu
- Memurluğa ilk defa atanacakların dolduracağı form
- Yer değiştirme formu (Her kurumda farklıdır. Maliye örnek olarak verilmiştir.)
- Yurtiçi ve Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi
- Yıllık ve mazeret izin formu
- İdari Para Cezası Karar Tutanağı için tıklayın. (Rehber için tıklayın.)
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