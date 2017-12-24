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Taşeron düzenlemesinin dışında kalan kamu kurumlarının tam listesi

Taşeron düzenlemesinde, 59 kamu kurumu, kapsam dışında bırakıldı
24 Aralık 2017 13:26
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Taşeron düzenlemesinin dışında kalan kamu kurumlarının tam listesi

Memurlar.net'te, 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Analiz Haberde, çoğu özel bütçeli 69 kurumun kapsam dışında kalacağı belirtilmişti. Tıklayınız.

696 sayılı KHK, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

5 Aralıkta yapılan açıklamayı takip eden günlerde yapılan değerlendirmeler sonrasında, 10'a yakın özel bütçeli kurum, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu bugün, taşeron düzenlemesinin kapsadığı kurumları tek tek sıraladı.

memurlar.net olarak, çalışmanın kapsamadığı 5018 dışındaki özel bütçeli kamu kurumlarını yayınlıyoruz.

TAŞERON DÜZENLEMESİ DIŞINDA KALAN ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Not: Üstü çizili kurumlar, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.

Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

Darülaceze Başkanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Kalkınma Ajansları

Kefalet Sandığı Başkanlığı

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Milli Mayın Faaliyet Merkezi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı

Sulama Birlikleri

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

Şeker Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiyolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü

Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Not: Üstü çizili kurumlar, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.

Taşeron düzenlemesinin kapsadığı kamu kurumlar
Memurlar.Net - Özel

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