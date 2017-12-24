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Taşeron düzenlemesinin dışında kalan kamu kurumlarının tam listesi
Taşeron düzenlemesinde, 59 kamu kurumu, kapsam dışında bırakıldı
Memurlar.net'te, 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Analiz Haberde, çoğu özel bütçeli 69 kurumun kapsam dışında kalacağı belirtilmişti. Tıklayınız.
696 sayılı KHK, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
5 Aralıkta yapılan açıklamayı takip eden günlerde yapılan değerlendirmeler sonrasında, 10'a yakın özel bütçeli kurum, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu bugün, taşeron düzenlemesinin kapsadığı kurumları tek tek sıraladı.
memurlar.net olarak, çalışmanın kapsamadığı 5018 dışındaki özel bütçeli kamu kurumlarını yayınlıyoruz.
TAŞERON DÜZENLEMESİ DIŞINDA KALAN ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
Not: Üstü çizili kurumlar, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.
Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü
Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü
Darülaceze Başkanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Milli Mayın Faaliyet Merkezi
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Sulama Birlikleri
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
Şeker Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiyolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)
Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TEDAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü
Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Not: Üstü çizili kurumlar, taşeron düzenlemesinin kapsamına alınmıştır.Taşeron düzenlemesinin kapsadığı kamu kurumlar
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