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Bu savunma şirketleri, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının sahibi olduğu e ASELSAN, TAİ, Roketsan, Havelsan gibi önemli savunma sanayii şirketleri, Cumhurbaşkanın başkanlığında oluşturulan mütevelli heyetince yönetilecek
24 Aralık 2017 14:27
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Bu savunma şirketleri, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Cumhurbaşkanlığı, uzun süredir gündemde olan, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfıyla ilgili düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının bünyesinde, ASELSAN, TAİ, TUSAŞ, İŞBİR, ASPİLSAN, Roketsan, Havelsan gibi önemli savunma sanayii şirketleri var.

696 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bir mütevelli heyetle yönetilecek. Mütevelli heyetin başkanlığını Cumhurbaşkanı yapacak. Mütevelli heyette, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Müsteşarı da olacak.

Vakıf Yönetim Kurul ise, mütevelli heyetin seçeceği 3 üye ile yönetilecek.

İŞTE KHK İLE YAPILAN DÜZENLEMER

MADDE 64- 17/6/1987 tarihli ve 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Vakfa başlangıçta özgülenen mal ve haklar ile Vakfın sonradan iktisap ettiği mal ve haklar, Vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanlarla değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir."

MADDE 65- 3388 sayılı Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

"MADDE 2/A- Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Müsteşarından oluşur.

Mütevelli Heyetin toplanma zamanı, karar nisabı ve görev ve yetkileri Vakıf senedi ile düzenlenir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları Vakıf senedi ile düzenlenir."

MADDE 66- 3388 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Mütevelli Heyet ile Yönetim Kuruluna ilişkin olarak 2/A maddesi ile yapılan düzenleme uyarınca Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilir. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin 2/A maddesi hükümleri uygulanır."

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Türkiye'nin lider savunma sanayi firması olarak ASELSAN; kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosu ile özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir AR-GE'ye düzenli olarak yatırım yapmasıyla bilinmektedir. ASELSAN, 2.900'u aşkın mühendis içeren yaklaşık 5.000 çalışanı ile Ankara'da üç yerleşkede faaliyetlerini sürdürmektedir

TAİ- TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayisinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİC. A.Ş.

"Ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması" amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile kurulan Roketsan, 28 yıldır çalışmalarına devam etmektedir. Roketsan, bugün 2.000'i aşan personeli ve Ankara'da iki ayrı yerleşkede 110.000 m² kapalı olmak üzere toplam 5.7 milyon m² alanlık tesislerinde; farklı özelliklerdeki roket, füze, güdümlü mühimmat ve silah sistemlerini, bunların fırlatma sistemleri ile sevk sistemlerini, roket yakıtlarını, arayıcı başlık, güdüm ve kontrol sistemlerini, tapa ve harp başlıklarını, mekanik aksamlarını, bu sistemlerle ilgili algoritma ve yazılımları tasarlamak ve üretmek, bu sistemlerin kara, hava, deniz platformlarına entegrasyonunu yapmak, lojistik destek hizmetlerini vermek, çeşitli platformların balistik koruma (zırh) sistemlerini imal etmek, uydu fırlatma sistemleri geliştirmek, mühimmat ayırma ayıklama tesisi (MAAT), mühimmat ıslah, geliştirme ve yenileştirme merkezi (MIGYEM) ve her türlü topçu mühimmatı, tank, roket ve füze testlerinin gerçekleştirilebildiği atış test ve değerlendirme merkezi (ATDM) tesislerinin anahtar teslimi kurulumunu yapmak, çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

HAVELSAN - HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan HAVELSAN, dünya çapında bilişim ve savunma piyasasında hizmet veren bir global sistemler ve yazılım şirketi olup, Komuta Kontrol, Simülasyon ve Eğitim Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemleri alanlarında temel yetkinlikler geliştirmektedir.

İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Yurt dışında çalışan işçilerin ortaklığı ile 1977 yılında Balıkesir'de kurulan ve adını İşçi Birliğinden alan İşbir Elektrik Sanayi A.Ş., 1981 yılında 10 kVA ile 2000 kVA arasında güçlerde Senkron alternatör ve Dizel Elektrojen Grubu üretimine başlamıştır. Sermayesinin %99,85'inin ait olduğu TSKGV bünyesindeki 6 şirketten biridir.
Yaklaşık 30.000 m²lik bir arazi üzerinde, 8300 m² kapalı alana sahip tesislerinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

ASPİLSAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Askeri Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASPİLSAN), Ni-Cd uçak aküleri ile şarj edilebilir taşınabilir batarya ve bunlara ait şarj cihazlarının tasarım, üretim ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumundadır. Dünyada batarya ve uçak aküsü üretiminde saygın bir konuma sahiptir.
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