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Nusret'ten 558 yıllık Kapalıçarşı'nın kapısına izinsiz tabela

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin Kapalıçarşı'nın kapısına astığı et lokantasına ait devasa tabelanın izinsiz olduğu ortaya çıktı. Tabelanın sökülmesi için belediye tebligat yaptı
23 Temmuz 2018 14:11
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Nusret'ten 558 yıllık Kapalıçarşı'nın kapısına izinsiz tabela

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Kapalıçarşı'ya şube açan Nusr-et'in Çarşı'nın Sandal Bedesteni Kapısı'na astığı devasa tabela tepki çekti. Gökçe'nin 558 yıllık duvarlara tabela asılması için izin alıp almadığı merak konusu oldu.


İZİN ALINMAMIŞ

Tarihi duvarlara asılan tabela tartışılırken Fatih Belediyesi'nden konuyla ilgili şu çarpıcı açıklama geldi:

"Belediyeye hiçbir başvuru yok. Zaten tarihi duvarlara tabela asılması için Koruma Kurulu izni gerekiyor. Bu aşamalardan da geçilmemiş. Tabelanın sökülmesi için derhal tebligat çıkarıyoruz."
Habertürk
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