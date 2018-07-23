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Nusret'ten 558 yıllık Kapalıçarşı'nın kapısına izinsiz tabela
Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin Kapalıçarşı'nın kapısına astığı et lokantasına ait devasa tabelanın izinsiz olduğu ortaya çıktı. Tabelanın sökülmesi için belediye tebligat yaptı
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Kapalıçarşı'ya şube açan Nusr-et'in Çarşı'nın Sandal Bedesteni Kapısı'na astığı devasa tabela tepki çekti. Gökçe'nin 558 yıllık duvarlara tabela asılması için izin alıp almadığı merak konusu oldu.
Tarihi duvarlara asılan tabela tartışılırken Fatih Belediyesi'nden konuyla ilgili şu çarpıcı açıklama geldi:
"Belediyeye hiçbir başvuru yok. Zaten tarihi duvarlara tabela asılması için Koruma Kurulu izni gerekiyor. Bu aşamalardan da geçilmemiş. Tabelanın sökülmesi için derhal tebligat çıkarıyoruz."
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