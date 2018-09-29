Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine resen görevlendirme yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde zaman zaman görevlendirmelerin resen yapıldığı ve faaliyete katılacak öğretmenlere görevli olduklarına dair duyuruların faaliyetin başlamasına çok kısa bir süre kalacak şekilde yapıldığı, bu durumun da mağduriyetler yaşatmakta olduğu ortadadır.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim faaliyetleri bir takvime bağlanarak faaliyetlerin düzenleneceği yılın başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara duyurulmaktadır. Bu duyuru takvimine göre hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmak isteyenler MEBBİS modülü üzerinde talepte bulunmakta, talebi kabul edilenler ise belirtilen tarihteki hizmetiçi eğitim faaliyetine katılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2018 Tarih ve 1021764 Sayılı Yazısı ile de hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde gönüllülük ilkesinin esas alındığı bildirilmektedir.

Ancak, isteğe bağlı gönüllülük esasına dayalı bu faaliyetlerin yanı sıra zaman zamanda öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığınca hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde resen görevlendirilmektedir. Resen yapılan bu görevlendirmelerden öğretmenlerin önceden haberi olmadığından bu durum zaman zaman öğretmenlerin mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. Bir kısım illerde ise faaliyetlerde görev alan öğretmenlere gereken duyurular faaliyetin başlamasından çok kısa süre önce bildirilmekte (pazartesi başlayacak olan faaliyetin cuma günü öğretmenlere bildirilmesi gibi), bu durum ise öğretmenleri mağdur etmektedir. Mağduriyetlerin önünde geçmek adına hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde resen görevlendirme yapılmaması ve görevlendirilmek isteyen öğretmenlere gerekli duyuruların faaliyet başlamadan ortalama 15 gün öncesinde bildirilmesi yararlı olacaktır.

Bu nedenle de, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde gönüllük esasının ilke edinilerek isteğe bağlı faaliyetlere katılımın sağlanması ve faaliyetlere katılacak olan öğretmenlere gerekli duyurunun faaliyet başlamadan ortalama 15 gün öncesinde yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR