1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine resen görevlendirme yapılabilir mi?

MEB, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görevlendirmeyi resen yapabilir mi? Resen görevlendirmeleri bir gün öncesinden bildirebilir mi?
29 Eylül 2018 10:30
Yazdır
Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine resen görevlendirme yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde zaman zaman görevlendirmelerin resen yapıldığı ve faaliyete katılacak öğretmenlere görevli olduklarına dair duyuruların faaliyetin başlamasına çok kısa bir süre kalacak şekilde yapıldığı, bu durumun da mağduriyetler yaşatmakta olduğu ortadadır.

MEB, öğretmene zorunlu seminer görevi verecek MEB, yarıyıl tatilindeki re'sen görevlendirmede, ailevi durumları dikkate almalı!

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim faaliyetleri bir takvime bağlanarak faaliyetlerin düzenleneceği yılın başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara duyurulmaktadır. Bu duyuru takvimine göre hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmak isteyenler MEBBİS modülü üzerinde talepte bulunmakta, talebi kabul edilenler ise belirtilen tarihteki hizmetiçi eğitim faaliyetine katılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2018 Tarih ve 1021764 Sayılı Yazısı ile de hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde gönüllülük ilkesinin esas alındığı bildirilmektedir.

MEB; Seminerlere katılmada gönüllülük esastır

Ancak, isteğe bağlı gönüllülük esasına dayalı bu faaliyetlerin yanı sıra zaman zamanda öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığınca hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde resen görevlendirilmektedir. Resen yapılan bu görevlendirmelerden öğretmenlerin önceden haberi olmadığından bu durum zaman zaman öğretmenlerin mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. Bir kısım illerde ise faaliyetlerde görev alan öğretmenlere gereken duyurular faaliyetin başlamasından çok kısa süre önce bildirilmekte (pazartesi başlayacak olan faaliyetin cuma günü öğretmenlere bildirilmesi gibi), bu durum ise öğretmenleri mağdur etmektedir. Mağduriyetlerin önünde geçmek adına hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde resen görevlendirme yapılmaması ve görevlendirilmek isteyen öğretmenlere gerekli duyuruların faaliyet başlamadan ortalama 15 gün öncesinde bildirilmesi yararlı olacaktır.

Bu nedenle de, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde gönüllük esasının ilke edinilerek isteğe bağlı faaliyetlere katılımın sağlanması ve faaliyetlere katılacak olan öğretmenlere gerekli duyurunun faaliyet başlamadan ortalama 15 gün öncesinde yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

MEB, seminer tarihinde ilk kez, Cumartesi ve Pazar günlerine çalışma koydu Öğretmenler mesai saatleri dışında seminerlere çağrılamaz
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 25,420 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ücretli öğretmenin, prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanır?
18 Haziran 2018 10:44		 MEB, seminer tarihinde ilk kez, Cumartesi ve Pazar günlerine çalışma koydu
16 Mayıs 2018 16:00
Öğretmen nöbeti, bir güvenlik hizmeti midir?
11 Nisan 2018 15:04		 Öğretmen tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilemez
19 Mart 2018 00:02
Derse branş öğretmeni girdiğinde sınıf öğretmenine hangi görevler verilebilir?
07 Şubat 2018 10:05		 Milli eğitimde disiplin işlemlerinde dair özel dosya
09 Ocak 2017 15:02
Batman'da çalışmak isteyen öğretmenden Bakana mektup
10 Kasım 2016 00:51		 Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?
25 Ocak 2016 09:31
Müdürler, tüm öğretmenleri değerlendirecek
17 Nisan 2015 09:29		 Fen liselerine nasıl atama yapılacak?
17 Nisan 2015 08:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saç kremi 1
alpagu 1
kargu 2
pişmaniye 1
recm 1
ankara 1
dolar 1
kaçak güreşmek 1
entry kelimesinin türkçesi 1
taburcu olmak 1
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam