Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü

MEB, sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerine dair önemli bir görüş yazısı yayımladı.

Bu yeni görüş yazına göre, sınıf öğretmenleri 18+12 normal müfredat kapsamında okutmak zorunda oldukları derslere ilave olarak,

- İlkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında haftada 10 saate,

- Destek eğitim odasında haftada 8 saate,

kadar daha ders okutabilecektir. Öğretmenler bu ders okutmalarına karşılık olarak ek ders ücreti de alabilecektir.

İŞTE GÖRÜŞ YAZISI

Özetle MEB, öğretmenlerin Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın aylık ve ek ders karşılığı görevlerini doldursa bile hem destek eğitim odasında hem de ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında ders görevi alabileceğini belirtmiştir.

Buradan bahisle aynı öğretmen, yetiştirme ve destekleme kursunda da görev alabilecektir.

Bu konuları, 19 Ekim 2015 tarihinde "Yetiştirme kursları sorular ve cevaplar" haberimizde, 24 Ocak 2018 tarihinde "Öğretmenlerin gireceği azami ders saatinde 40 saat sınırı nedir ne değildir?" haberimizde işlemiş ve öğretmenlerin girebileceği ders saatlerinin ve alacağı ek ders miktarının sınırlandırılamayacağını belirtmiştik.

Görüşümüze Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü de "MEB'den ders dışı eğitim çalışmaları ve ek ders konu yazı" haberimizde yer verdiğimiz 06/11/2018 tarih ve 21135096 sayılı görüş yazısı ile katılmıştır.

Bakanlığın bu görüş yazısında; öğretmenlerin haftalık okutacakları ders sayılarının belirlenmesi sorusuna; "Ayrıca ilgi (b) Kararda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına karşın bu yargıya varılmasının nedeni anlaşılamamıştır." şeklinde cevap vererek konuyu net bir şekilde açıklamıştır. Aynı yazıda Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın aylık ve ek ders karşılığı görevlerini doldursa bile ders dışı eğitim çalışmaları ile çocuk kulüplerinde yapılan eğitim kapsamında ders görevi alabileceği de belirtilmiştir.

Ahmet KANDEMİR