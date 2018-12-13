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Hızlı tren kazasında vagonlarda 206 yolcu vardı
Ankara'dan Konya'ya gitmekte olan hızlı tren, sabah saatlerinde, raylarda olmaması gereken kılavuz trene çarptı
Bugün Ankara önemli bir kaza haberiyle güne uyandı.
Valiliğin açıklamasına göre, birisi makinist olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Üçü ağır olmak üzere 46 vatandaşımızda yaralı.
Saat 6:30 seferini yapan Hızlı tren Ankara'dan Konya yönüne doğru gidiyordu.
Trende 206 yolcu bulunuyordu.
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