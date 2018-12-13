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Hızlı tren kazasında vagonlarda 206 yolcu vardı

Ankara'dan Konya'ya gitmekte olan hızlı tren, sabah saatlerinde, raylarda olmaması gereken kılavuz trene çarptı
13 Aralık 2018 10:40
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Hızlı tren kazasında vagonlarda 206 yolcu vardı

Bugün Ankara önemli bir kaza haberiyle güne uyandı.

Valiliğin açıklamasına göre, birisi makinist olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Üçü ağır olmak üzere 46 vatandaşımızda yaralı.

Saat 6:30 seferini yapan Hızlı tren Ankara'dan Konya yönüne doğru gidiyordu.

Trende 206 yolcu bulunuyordu.
Memurlar.Net
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