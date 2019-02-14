2019 yılında toplamda 60 bin personel alınacak
|14 Şubat 2019 16:17
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Bilindiği üzere, kamu kurumları sadece memur değil sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarında da alım yapmaktadır.
2019 yılında kaç memur alınacağı, 2019 yılı bütçesinde yer almamıştır. Memurların yanı sıra, sözleşmeli personel ve işçi alımlarında da yıllık belirlenmiş bir sayı bulunmamaktadır.
Ancak Hazine ve Maliye Bakanı imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığına yazdığı 22 Ocak 2019 tarihli resmi yazıya göre, 2019 yılında, memur, sözleşmeli personel ve işçi toplamda en fazla 60 bin kişi alınacaktır.
Toplam 60 bin sayısına, sayı sınırlamasına tabi tutulmayacağı belirtilen (engelli, SHÇEK) alımlar da dahildir.
Kadro izinlerinin kurumlara tahsisinde bu talimat doğrultusunda dağılım yapılacaktır.
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