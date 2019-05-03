İmamoğlu: Ulaşım indirimleri için talimatları verdim
|03 Mayıs 2019 18:39
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İmamoğlu, Cuma namazını Ulus'daki Hacı Bayram Camii'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı
"Bakın bugün, UKOME'ye yazılarımızı yazdık.
Ne dedik biz? "Öğrencilerimizin kartı 50 TL'ye inecek" dedik.
Ne dedik? "0-4 yaş arası bebeklerin anneleriyle İstanbul seyahati ücretsiz olacak" dedik.
Ne dedik? "Aynı şekilde, 12 yaşına kadar çocuklarımız toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak" dedik. Vaatlerimiz var bizim.
Ne dedik? "Yüzde 40 ve yüzde 50'lik dilimlerle indirime kavuşacak" dedik.
Hem UKOME'ye hem İSKİ'ye yazılarımızı gönderdik. Süreçlerimizi başlattık.
Biz, vatandaşımıza hizmet için uğraşıyoruz. Bazıları boş işle uğraşıyor. Millet, hizmet bekliyor. Türkiye'nin, şehrin sorunları var. Bunlara çözüm bulacağız. Hem de milletimizle bir arada bulacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. İstanbul emin ellerde. " dedi.
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