İsrail ordusu AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından Gazze'deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı.

AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

"AA ofisinin hedef alınması tanıkların uzaklaştırılması girişimdir"

Filistin Hükümeti'nden konuyla ilgili, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili değerlendirmesinde "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu

İbrahi Kalın'dan AA'ya "Geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı İsrail'in vurması dolayısıyla Anadolu Ajansına (AA) "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İsrail'in, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasıyla ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın İsrail'in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. @anadoluajansi'na geçmiş olsun."