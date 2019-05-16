Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREV ALAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE HANGİ MEVZUAT KAPSAMINDA EK DERS ÖDEMESİ YAPILMAKTADIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kurs giderleri" başlıklı 20. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir." hükümlerine göre Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ek ders ödemeleri yapılacaktır.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenler hafta sonu en fazla ne kadar derse girilebilir?

Bu sorunun cevabı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde yer almaktadır. Yetiştirme kurslarında öğretmen ve yöneticilere en fazla 10 saate kadar ders verilebilir.

İşte ilgili madde;

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

"MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez."

Bu konuya, ilk defa 19 Ekim 2015 tarihinde "Yetiştirme kursları sorular ve cevaplar" başlıklı haberimizde yer vermiştik.

Özetle; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendi 1. alt bendindeki; "1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmen ve yöneticilere en fazla 10 saate kadar ders verilebilecektir.

Ayrıca "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükümlerindeki ilgili kritere göre 2 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendi 1. alt bendindeki hükümleri ile 3. fıkrasındaki hükümler haricindeki diğer hükümleri yetiştirme ve destekleme kurslarındaki görevlendirme ve ek ders ödemelerinde kullanılamaz.

PEKİ MEB, YETİŞTİRME KURSLARINDA GİRİLEBİLECEK 10 SAAT DERS SINIRINI NASIL ARTIRMAKTADIR?

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki ders saatlerinin doldurulamayan kısımları ile "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki ek ders sayılarına göre destekleme ve yetiştirme kurslarında girilebilecek 10 saat ders sınırını görüş yazılarıyla artırmaktadır. Aslında bu görüş yazıları hem yasal, hem de hukuki değildir.

Şöyle ki; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176 . maddesindeki hükümler ile kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına ne kadar ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.

İşte o madde;

Ders Ve Konferans Ücretleri

MADDE 176-Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

Bu maddeye göre; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere ek dersleri %100 fazlasıyla ödenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesindeki hükümler açıktır. Destekleme ve yetiştirme kurslarında en fazla 10 saat ek ders ödemesi yapılabilecektir.

Yada en azından Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki ders saatlerinin doldurulamayan kısımları ile "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki ek ders sayılarına göre verilen 10 saatin üzerindeki yetiştirme kursları ek dersleri %100 fazlasıyla ödenemez. Çünkü bu maddelere göre verilen dersler normal ücrete tabidir.

Ahmet KANDEMİR