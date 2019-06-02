Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi

Sözlü sınavlar, kamu personelinin en çok haksızlığa uğradığı alanların başında geliyor.

Yazılı sınavda yüksek puan alan bir çok aday, objektif bir kriter uygulanmaksızın yapılan sözlü sınavlarda verilen düşük notlarla, elenmektedir.

Ancak bu uygulamada az da olsa zaman zaman örnek uygulamalar ortaya çıkabilmektedir.

Daha önce, Amasya Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının sözlü aşamasında tüm adaylara 100 tam puan vererek güzel bir öncülük etmişti. Tıklayınız.

Benzer bir uygulamayı bu kez Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yapmıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Şeflik sınavı için yapılan sözlü sınavda adayların tümüne 100'e yakın puan verdi. Sonuçlar için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı memurlar.net olarak tebrik ediyoruz.