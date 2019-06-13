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Ayın tamamı tamamlanmadan destekleme ve yetiştirme kurslarına 0,5 puan eklenir mi?

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapanlar görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir
 13 Haziran 2019 10:22
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Ayın tamamı tamamlanmadan destekleme ve yetiştirme kurslarına 0,5 puan eklenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40 maddesindeki; "(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:
... (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükümlerine göre ek puan verilmektedir.

Hizmet puanları; il içi yer değiştirmler, il dışı yer değiştirmeler, özür grubu yer değiştirme, alan değiştirmeler ve norm kadro fazlası öğretmen tesptinde kullanıldığı için özellikle yer değiştirme dönemleri ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tespit edilmesi öncesinde DYK'dan elde edilen ek puanları hizmet puanlarına eklenmektedir.

Peki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükmünde yer alan "her ay için 0,5 puan eklenir" ibaresinden ayın tamamının tamamlanmasının gerekip gerekmediğine dair yada ne kadarının tamamlanması halinde puan eklenip eklenmeyeceğine dair bakanlığın görüş yazısı yayınlaması gerekiyor.

Ahmet KANDEMİR

DYK puanları zamanında girilmeyen öğretmenlerden norm fazlası olanlar ne olacak?

Destekleme ve yetiştirme kursları ek hizmet puanı girişi

DYK ek hizmet puanlarını Mebbis e-personel modülüne kim girer?
Memurlar.Net - Özel

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