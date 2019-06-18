İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
|18 Haziran 2019 08:05
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İzmir merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşının da bulunduğu 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişkileri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlattı.
Öte yandan, 10'u örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bank Asya hesaplarında artış gibi deliller bulunan 22 sivil şüpheli hakkında da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Konya'da FETÖ mahrem yapılanması: 63 gözaltı Adana'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
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