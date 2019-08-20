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Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak

En son haziran ayının sonunda kuru çaya yüzde 15 zam yapan ÇAYKUR, bir yüzde 15 zam daha yapacak
 20 Ağustos 2019 10:46
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Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak

HAZİRAN SONUNDA 30 TL OLDU

Geçtiğimiz haziran ay sonunda ÇAYKUR, artan işçi ve işçi maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.

Bu zammın ardından en çok tüketilen ÇAYKUR sarı paket olarak bilinen ÇAYKUR Turist Çayı'nın 1 kilogramlık paketi 30 lira olmuştu.

BİR ZAM DAHA YOLDA

Dünya gazetesinden Necati Tuzcu'nun haberine göre; ÇAYKUR, bugün kuru çaya yüzde 15 zam daha yapacak.

Bu zammın ardından 1 kilogramlık ÇAYKUR sarı paketin fiyatı 35 lira olacak.
Dünya
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