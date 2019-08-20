Çaya, yüzde 15 daha zam yapılacak
En son haziran ayının sonunda kuru çaya yüzde 15 zam yapan ÇAYKUR, bir yüzde 15 zam daha yapacak
|20 Ağustos 2019 10:46
|Yazdır
HAZİRAN SONUNDA 30 TL OLDU
Geçtiğimiz haziran ay sonunda ÇAYKUR, artan işçi ve işçi maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.
Bu zammın ardından en çok tüketilen ÇAYKUR sarı paket olarak bilinen ÇAYKUR Turist Çayı'nın 1 kilogramlık paketi 30 lira olmuştu.
BİR ZAM DAHA YOLDA
Dünya gazetesinden Necati Tuzcu'nun haberine göre; ÇAYKUR, bugün kuru çaya yüzde 15 zam daha yapacak.
Bu zammın ardından 1 kilogramlık ÇAYKUR sarı paketin fiyatı 35 lira olacak.
95 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Motorine ve benzine zam gelecek
19 Ağustos 2019 07:47
|Temmuz'da eriğin fiyatı yüzde 41.44 düştü
15 Ağustos 2019 22:33
|Tütün mamullerindeki vergi artırıldı
15 Ağustos 2019 07:46
|Kırmızı ete yüzde 20 zam geliyor
14 Ağustos 2019 12:01
|Petrol fiyatları düşüşte
12 Ağustos 2019 20:53
|Denizli'de dolmuş ücretlerine zam kararı
10 Ağustos 2019 21:43
|Antalya'da toplu taşımaya zam
08 Ağustos 2019 19:05
|Faiz indirimi tüyosuyla konut enflasyonu arttı
06 Ağustos 2019 08:15
|Alman gazetesi: Erdoğan'ın faiz kararı doğru
06 Ağustos 2019 07:45
|Ekonomistlerin üçüncü çeyrekte enflasyon beklentisi
05 Ağustos 2019 14:20