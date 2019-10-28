FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
|28 Ekim 2019 13:04
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, tutuklandı.
Beykoz Yenimahalle'de 24 Ekim'de durdurulan bir araçta sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zeynep Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 24 Ekim'de Yenimahalle'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta sahte kimlik gösteren kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edilmişti.
Gülen, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunduğu belirlenmişti.
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