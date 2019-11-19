Bakan Selçuk: EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."
|19 Kasım 2019 21:03
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Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.
"15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor."EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar... 'EYT konusunda Cumhurbaşkanımız son sözü söyledi' Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
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