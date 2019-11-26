Yeni açılan okulların norm kadro sorunu hala devam ediyor

Yeni açılan okulların norm kadroları diğer okullardan bağımsız olarak belirlenmekte, genellikle öğrenci potansiyeline göre ilk defa 1. sınıflarla eğitim öğretime başlayacakları için açılacak sınıflara her branştan bir norm belirlenerek, ek- 5 formu düzenlenerek, Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmekte ve bakanlıkça norm kadrolar onaylanarak geri gönderilmektedir.

Gönderilen bu boş normlara da Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yeni açılan eğitim kurumları" başlıklı 56. maddesine göre öğretmen atamaları yapılmaktadır.

Daha sonra Ekim ayında yapılan norm kadro güncelleme işlemlerinde de daha önce bağımsız olarak belirlenen yeni açılan okullar, norm kadro modülünde bir bölgeye bağlandığından o okula atanan tüm öğretmenler bölge normu nedeniyle bu defa norm kadro fazlası olmaktadırlar.

İl milli eğitim müdürlükleri yeni açılan okullar bölgeye bağlamadığı zamanda bakanlık norm kadro modülü yazılımda bu okullar hata raporunda yer almakta bakanlık ilgili illeri uyararak bölgeye bağlanmasını sağlamaktadır.

Olması gereken yeni açılan okulların en az 3 yıl bir bölgeye bağlanmadan bağımsız olarak norm kadrolarının belirlenmesidir.

Şu an tüm Türkiye'de yeni açılan bir çok okulda bu sorunla karşılaşılmaktadır. Çünkü norm kadro fazlası öğretmen atamaları kapsamında yeni açılan okullardaki öğretmenler tercihe zorlanmaktadır.

Bakanlığın bir talimatla bu yeni açılan okullardaki öğretmenlerin norm kadro atamalarından muaf olacağını milli eğitim müdürlüklerine bildirmesi ve bu okulların tekrar norm kadro modülünde bağımsız hal getirilmesi talimatını vermesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR