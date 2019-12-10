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Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazıda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlere harcırah ödenmemesi gerektiğini belirtmiş ve bu görüşünü 2014 tarihli Maliye Bakanlığı yazısına dayandırmıştı. Ancak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Maliye'nin 2014 tarihli bu görüş yazısının bir hükmü kalmayacak.
 10 Aralık 2019 14:04
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Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacak

Memurlar.net'te, 25 Kasım 2019'da, MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı başlığıyla bir haber yayınlanmıştır.

Söz konusu bu haberde, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğinin yer değiştiren sözleşmeli personelin harcırahına dair sorusunu cevaplamıştır. Bu cevabi yazıda, 2014 yılındaki Maliye Bakanlığı yazısına atıfta bulunarak, yer değiştiren sözleşmeli personele harcırah ödenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Ancak, uygulama 1 Ocak 2020 tarihinde değişecektir.

Zira, 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 47 nci maddesinde, "(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün geçerlilik tarihi 01/01/2020 olup, bu tarihten itibaren sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, 2709 tarihli ve 1982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde, "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının amir hükmü uygulanacağından, artık geçerliliği kalmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02/04/2014 tarihli ve 2927 sayılı yazısına göre kurumlar işlem tesis edemeyecektir.
Memurlar.Net - Özel

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