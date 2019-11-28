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Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti.
 28 Kasım 2019 16:09
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Tarım Bakanı Pakdemirli memurlar.net'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün (28/11/2019) öğlen saatlerinde, basın danışmanı Uğur Alıcı ve siyasi danışmanı Özer Ataç'la birlikte memurlar.net internet sitesini Hamamönü'ndeki mekanında ziyaret etti.

Ziyaret'te memurlar.net sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Kardoğan ve Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen yer aldı.

50 dakika süren ziyarette; personel alımı, tarım politikaları, gıda denetimi konularında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Bakan Pakdemirli'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

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Memurlar.Net
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