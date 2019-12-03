Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
|03 Aralık 2019 10:11
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Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında enflasyon toplamda yüzde 5,71 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Memurlar için şuan da yüzde 0,71 enflasyon farkı oluşmuş durumda
MEMURLAR İÇİN YÜZDE 0,71 ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında enflasyon toplamda yüzde 5,71 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyonfarkı alacaktı. Memurlar için şuan da yüzde 0,71 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
TÜİK verilerine göre, 2019 Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,36, Ağustos ayındayüzde 0,86, Eylül ayında yüzde 0,99, Ekim ayında yüzde 2, Kasım ayında da yüzde 0,38 arttı. 5 aylık enflasyon yüzde 5,71 oldu.
Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam, yüzde %1,01 oranında da enflasyon farkı almıştı.
Memurlar, 2019'un ikinci yarısında da yüzde 5 zam aldı. 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 5,71 oldu.
İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmiş durumunda, şuan itibariyle memurlar
için yüzde 0,71 enflasyon farkı oluştu. Aralık ayında açıklanacak enflasyon
rakamları memurların, enflasyon farkını netleştirecek.
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