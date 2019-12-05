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Göreve iade edilenlerin ek ders ve maaşlarının yasal faizleriyle ödenmesine dair karar

Mahkeme; göreve iade edilen davacının ek ders ücretleri ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ve yoksun kaldığı maaşlarının yasal faizleriyle birlikte ödenmesine karar verdi.
 05 Aralık 2019 11:29
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Göreve iade edilenlerin ek ders ve maaşlarının yasal faizleriyle ödenmesine dair karar

OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edildiği, göreve iadesi sonucunda sadece geriye dönük faizsiz toplam brüt maaşının ve 2018-2019 hazırlık ödeneğinin bir kısmının ödendiği belirtilerek ödenmemiş olan görev dışında bulunduğu dönemlere ilişkin hafta içi ek ders ücreti, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti, mesleki çalışma dönemi ek ders ücreti, nöbet görevi ek ders ücreti ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açılan davada Çanakkale İdare Mahkemesi 2019/710 Esas No, 2019/916 Karar No ve 15/08/2019 tarihli kararıyla göreve iade edilen davacının ek ders ücretleri ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ve yoksun kaldığı maaşlarının yasal faizleriyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Çanakkale İdare Mahkemesi kararında; "Anılan Kanun hükmüyle verilen yetki üzerine hazırlanarak, 24.10.1979 tarihli, 16794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kuralların 4. maddesinde, Yönetici, uzman ve öğretmenlerin; yasa, tüzük, yönetmelik, eğitim programları ve yönergelerle saptanan görevleri yerine getirmekle yükümlü olacağı, haftalık çalışmalarının (10) ders saati süresi kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı, bu görevleri karşılığı (10) saat ek ders ücreti ödeneceği kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde: Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeneceği belirtilmiştir.

Bu durumda, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 01/09/2016 tarihinde görevine son verilen davacıya ödenmemiş olan görev dışında bulunduğu dönemlere ilişkin hafta içi ek ders ücreti, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti, mesleki çalışma dönemi ek ders ücreti, nöbet görevi ek ders ücreti ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Eceabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve 9533798 sayılı işleminde, zorunlu nitelikteki ek ders görevleri karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretleri ile eğitim öğretim hazırlık Ödeneğinin ödenmeyen kısmının, davacının görevden çıkarıldığı 01/09/2016-1 1/02/2019 tarihleri arasında 607 sayılı KHK'ya istinaden yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların kapsamına dahil edilmeleri gerektiği ve açıkta kaldığı süreye tekabül eden maaş farklarının ise yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği düşüncesiyle hukuka uyarlık; destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretinin ödenmemesi yönünden ise hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- Dava konusu işlemin davacının ek ders ücretleri ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ve yoksun kaldığı maaşlarının yasal faizlerinin yasal faizleriyle birlikte ödenmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesine yönelik kısmının iptaline, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti ödenmesine yönelik kısmı yönünden ise davanın reddine.." şeklinde karar vermiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR

Göreve iade edilenlerin ek ders ücretlerine dair BİM kararı

Memurlar.Net - Özel

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