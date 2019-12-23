Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir?

Özel eğitim okul ve kurumlarının alanlar itibariyle norm kadroları belirlenirken, "atölye ve laboratuvar öğretmenleri" kapsamında mı, "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri" kapsamında mı değerlendirilmeleri hususundaki MEB görüş yazısı yayımladı.

İşte o yazılar;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ve kurumlarından; Özel Eğitim Meslek Lisesi (bedensel engelliler, işitme engelliler), Özel Eğitim Meslek Okulu (zihinsel engelliler, görme engelliler), Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. kademe) ile Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Lisesi Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Ortaokulu-Özel Yetenek (Ek-1) cetvelde belirtilen eğitim kurumlarında görev yapan alan öğretmenlerinin bu eğitim kurumlarındaki ders yüklerine göre norm kadroları belirlenirken genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni mi, atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak mı değerlendirileceği aşağıdaki cetvelde belirtilmiştir. Cetvele göre bir çok alanın atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirildiği görülmektedir.

İşte o çizelge;

Atölye ve Laboratuvar öğretmenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası (c) bendindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümlerine istinaden Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati aylık karşılığı, 20 saati zorunlu ve 4 saati de isteğe bağlı olarak toplamda 24 saat ek ders görevi verilmektedir. Buna göre; Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine toplamda 20+24=44 saat ders görevi verilebildiği görülmektedir.

Fakat özel eğitim okul ve kurumlarının öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri 02.09.2019 tarihli ve 23 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri incelendiğinde bu okulların haftalık ders saatlerinin 30 saat olduğu görülmektedir.

Ayrıca 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının "Diğer Tazminatlar" başlıklı III sayılı Cetvelin A. Eğitim Öğretim Tazminatının 13.01.2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı BKK ile değiştirilen 2. maddesindeki; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre aşağıdaki oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez." düzenlemesi gereğince atölye ve laboratuvar öğretmenlerine verilen ilave eğitim öğretim tazminatı, bazı özel eğitim okul ve kurumlarında ki öğretmenlere ödenmemektedir.

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı (A) bendi 2. maddesindeki; "2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükümleri gereğince atölye ve laboratuvar öğretmenlerine verilen ilave bir derece, bazı özel eğitim okul ve kurumlarında ki öğretmenlere verilmemektedir.

Dolayısıyla ilave eğitim öğretim tazminatı ile ilave bir dereceden faydalandırılmayan ve haftalık ders programı 30 saat olan bir okuldaki öğretmenleri sırf alanları mesleki diye 40 saat zorunlu ders görevi olan atölye ve laboratuvar öğretmeni kapsamına almak yanlıştır. Hayatın olağan akışına aykırı olarak haftalık 30 saat ders yükü olan bir okulda bu öğretmenler nasıl 40 saat derse girecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın bu bağlamda güncellenerek özel eğitim okul ve kurumlarındaki öğretmenlerin farklı bir statüde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR