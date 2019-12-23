Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
|23 Aralık 2019 13:54
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Bir süredir pazartesiyi salıya bağlayan gece açıklanan akaryakıt zamları nedeniyle araç sahiplerinde oluşan pazartesi sendromu bugün de vatandaşı üzecek. Dolar ve Brent petrol fiyatında yaşanan harekete bağlı olarak, benzin, motorin ve LPG'ye zam bekleniyor.
NE KADARI POMPAYA YANSIYACAK?
Buna göre bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere motorine 32 kuruş, benzine 16 kuruş LPG'ye ise 6 kuruş zam gelecek.
Motorin zammında 6 kuruş pompaya yansırken, 26 kuruş eşel mobilin devreye girmesiyle ÖTV'den karşılanacak. LPG'ye gelen 6 kuruşun hepsi ÖTV'den karşılanacak ve pompa fiyatı değişmeyecek. Benzine gelen 16 kuruş zammın ise hepsi pompaya yansıyacak.
BENZİN 7 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Beklenen zammın gelmesinin ardından İstanbul'da 6.86'TL olan benzinin litre fiyatı 7.02 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.95 olan benzinin litresi 7.11 TL'ye çıkacak.
İstanbul'da 6.47 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.53 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6.54 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.60 TL'ye çıkacak.
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