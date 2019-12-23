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Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere benzine gelmesi beklenen zam, 19 kuruştan 16 kuruşa geriledi. Bu rakamın hepsi pompa fiyatlarına yansıyacak. Bunun yanı sıra motorine gelmesi beklenen 32 kuruşun 6 kuruşu pompa fiyatlarına yansırken, LPG'ye gelmesi beklenen 6 kuruş zammın tamamı ÖTV'den karşılanacak
 23 Aralık 2019 13:54
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Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak

Bir süredir pazartesiyi salıya bağlayan gece açıklanan akaryakıt zamları nedeniyle araç sahiplerinde oluşan pazartesi sendromu bugün de vatandaşı üzecek. Dolar ve Brent petrol fiyatında yaşanan harekete bağlı olarak, benzin, motorin ve LPG'ye zam bekleniyor.

NE KADARI POMPAYA YANSIYACAK?

Buna göre bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere motorine 32 kuruş, benzine 16 kuruş LPG'ye ise 6 kuruş zam gelecek.

Motorin zammında 6 kuruş pompaya yansırken, 26 kuruş eşel mobilin devreye girmesiyle ÖTV'den karşılanacak. LPG'ye gelen 6 kuruşun hepsi ÖTV'den karşılanacak ve pompa fiyatı değişmeyecek. Benzine gelen 16 kuruş zammın ise hepsi pompaya yansıyacak.

BENZİN 7 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Beklenen zammın gelmesinin ardından İstanbul'da 6.86'TL olan benzinin litre fiyatı 7.02 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.95 olan benzinin litresi 7.11 TL'ye çıkacak.

İstanbul'da 6.47 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.53 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6.54 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.60 TL'ye çıkacak.
Memurlar.Net
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