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Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019/2 KPSS tercihleri ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Bakanlık, Anayasa Mahkemesi kararıyla uyumlu olarak, güvenlik soruşturması belgesinin doldurulması şartını aramadı.
 25 Aralık 2019 13:35
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Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019/2 KPSS tercihleri ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Bakanlık, Anayasa Mahkemesi kararıyla uyumlu olarak, güvenlik soruşturması belgesinin doldurulması şartını aramadı.

İŞTE TARIM VE ORMAN BAKNALIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sayı : 26393984.903.02/ 23.12.2019
Konu : Atamaya Esas Evraklar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2019/2) sonucu ÖSYM tarafından Bakanlığımıza yerleştirilen adaylara ait aday yerleştirme sonuç listeleri ile Bakanlığımıza yerleştirilmiş olduğunuz bildirilmiştir.
Atamanızın yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin yazı elinize geçtiği tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze göndermeniz gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

İSTENEN EVRAKLAR:
1- Beyan Formu
2- İkametgah İlmühaberi
3- Sağlık Raporu (Memuriyetine engeli olmadığını belirtilen)
4- Savcılık Belgesi (Memuriyet İçin)
5- Diploma Sureti (Noter veya Resmi Kurumdan Tasdikli)
6- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Sureti
7- Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (Askerlik Şubesinden)
8- Fotoğraf (6 adet)
9- Mal Beyannamesi (Kapalı Zarf İçerisinde)
10- ÖSYM Yerleştirme Belgesi
Memurlar.Net - Özel

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