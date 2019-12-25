Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?
|25 Aralık 2019 13:35
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019/2 KPSS tercihleri ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Bakanlık, Anayasa Mahkemesi kararıyla uyumlu olarak, güvenlik soruşturması belgesinin doldurulması şartını aramadı.
İŞTE TARIM VE ORMAN BAKNALIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Sayı : 26393984.903.02/ 23.12.2019
Konu : Atamaya Esas Evraklar
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2019/2) sonucu ÖSYM tarafından Bakanlığımıza
yerleştirilen adaylara ait aday yerleştirme sonuç listeleri ile Bakanlığımıza
yerleştirilmiş olduğunuz bildirilmiştir.
Atamanızın yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin yazı elinize geçtiği tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze göndermeniz gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı
İSTENEN EVRAKLAR:
1- Beyan Formu
2- İkametgah İlmühaberi
3- Sağlık Raporu (Memuriyetine engeli olmadığını belirtilen)
4- Savcılık Belgesi (Memuriyet İçin)
5- Diploma Sureti (Noter veya Resmi Kurumdan Tasdikli)
6- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Sureti
7- Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (Askerlik Şubesinden)
8- Fotoğraf (6 adet)
9- Mal Beyannamesi (Kapalı Zarf İçerisinde)
10- ÖSYM Yerleştirme Belgesi
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