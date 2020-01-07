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Başsavcılıktan 'adliye önünde silahlı saldırı' açıklaması

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Adalet Sarayı girişinde yaşanan bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili olarak açıklama yaptı
 07 Ocak 2020 12:41
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Başsavcılıktan 'adliye önünde silahlı saldırı' açıklaması

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Adalet Sarayı girişinde yaşanan bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında önceye dayalı husumet bulunan A.D.ile M.A.'nın 07/01/2020 günü saat 10:30 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı giriş kısmı önünde karşılaşmaları üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında M.A.'nın yanında taşıdığı silah ile A.D.'ye birden fazla kez ateş etmesi şeklinde gelişen olayda, A.D. yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, M.A.ise olayda kullandığı silahı ile birlikte güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alınmış olup, olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

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İhlas Haber Ajansı
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