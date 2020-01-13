Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den

11 Ocak Cumartesi günü, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu; HDP eş Başkanı P. Buldan ve Başak Demirtaş ile birlikte, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitapta yer alan öykülerin sahnelendiği tiyatroya gittiler.

Demirtaş'a destek ziyaretine sosyal medyadan tepki yağdı.

İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Yavuz Ağiralioğlu da bu ziyarete tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ağiralioğlu "Terörle mücadelemizde günaşırı şehitlerimiz var. Canlarımız yitiyor. Terörle arasına mesafe koymadan siyaset yapanları şirinleştirmeye matuf her adım teröre müsamahadır. Bu tiyatronun milletimize de kardeşliğimize de hiçbir hayrı yoktur! Siyaseti bunu bilerek yapmak lazımdır." dedi.