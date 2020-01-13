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İBB, şimdi de Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Demirtaş'ın Devran ve Seher adlı kitaplarını satmaya başladı.
 13 Ocak 2020 13:28
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İBB, şimdi de Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başladı

HDP eski başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinde iken Devran ve Seher adlı iki kitap yazdı. Devran adlı kitapta yer alan öykülerin sahnelendiği tiyatronun ilk gösterimine ise, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, hafta sonunda katılarak, destek verdi. Bu destek ziyaretine hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Yavuz Ağiralioğlu tepki göstermiştir.

İBB DEMİRTAŞ'İN KİTAPLARINI SATMAYA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirtaş'a verdiği desteği bugün başka bir noktaya taşıdı. İBB, Demirtaş'ın Devran ve Seher adlı kitaplarını satmaya başladı

Diğer taraftan sosyal medyada yapılan yorumlarda, Selahattin Demirtaş'ın kitaplara koyduğu isimlere dikkat çekilmektedir. Seher isminin, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara'da Güvenpark Otobüs Duraklarına yapılan ve 36 kişinin öldüğü terör eylemini yapan YPG'li teröristin ismiyle (Seher Çağla Demir) aynı olduğu belirtilmektedir.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gazeteci Nedim Şener "Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, tiyatro ile kitap ile şiir ile türkü ile yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp, "ben neyi alkışlıyorum' dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak" dedi.

CHP'li liderlerin eşleri, Demirtaş'a destek için tiyatroya gitti Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki
Memurlar.Net
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