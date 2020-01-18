Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti
|18 Ocak 2020 17:26
|Yazdır
Geçtiğimiz günlerde UBER şoförlüğü yaptığı haberleriyle gündeme gelen firari FETÖ'cü Hakan Şükür, YouTube'da yayınladığı videoda özel yaşantısıyla ilgili yaptığı açıklamada güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini öne sürdü.
İşte FETÖ'cü Şükür'ün açıklamalarından kesitler;
"Burada da hem onu da söyleyeyim arkadaşlar, onunla ilgili de bir soru gelmiş. Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.
"YANLIŞLAR YAPTIK, KAYBETTİK"
Ben buraya kendi çapımda çocuklarımın sigortasını bozarak, İsviçre'de biraz da birikimimizi getirmiştik. Bunların hepsini biz kaybettik. Esnaflık bilmediğimiz için, lisan bilmediğimiz için bazı hatalar yaptık, yanlışlar yaptık kaybettik.
"SINAV İÇERİSİNDE SINAV"
Bunların içerisinden çıkabilmek çok zor. Yani bir tarafta ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz, Türkiye'den gelmişsiniz, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, güvendiğiniz insanlarla bir şey yapalım derken bir de onlardan tokadı yiyorsunuz. Sınav içerisinde sınav derler ya öyle bir şey. Bunları yaşamak beni ve ailemi tabi ki çok yıprattı. İçe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz. Çocuklarımızın eğitimine kendimizi adadık."Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor
18 Ocak 2020 17:22
|Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı
18 Ocak 2020 14:06
|Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 Ocak 2020 12:36
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde
18 Ocak 2020 11:41
|FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü
18 Ocak 2020 11:15
|DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi sınır dışı edildi
18 Ocak 2020 11:10
|Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı
18 Ocak 2020 10:44
|Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
18 Ocak 2020 06:50
|FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
18 Ocak 2020 01:36
|Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi
17 Ocak 2020 23:16