1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti

YouTube'da yayınladığı videoda güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını öne süren firari FETÖ'cü Hakan Şükür, "Tüm birikimimizi kaybettik. Bunları yaşamak beni ve ailemi tabi çok yıprattı. İçe kapandık" dedi.
 18 Ocak 2020 17:26
Yazdır
Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti

Geçtiğimiz günlerde UBER şoförlüğü yaptığı haberleriyle gündeme gelen firari FETÖ'cü Hakan Şükür, YouTube'da yayınladığı videoda özel yaşantısıyla ilgili yaptığı açıklamada güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini öne sürdü.

İşte FETÖ'cü Şükür'ün açıklamalarından kesitler;

"Burada da hem onu da söyleyeyim arkadaşlar, onunla ilgili de bir soru gelmiş. Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.

"YANLIŞLAR YAPTIK, KAYBETTİK"

Ben buraya kendi çapımda çocuklarımın sigortasını bozarak, İsviçre'de biraz da birikimimizi getirmiştik. Bunların hepsini biz kaybettik. Esnaflık bilmediğimiz için, lisan bilmediğimiz için bazı hatalar yaptık, yanlışlar yaptık kaybettik.

"SINAV İÇERİSİNDE SINAV"

Bunların içerisinden çıkabilmek çok zor. Yani bir tarafta ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz, Türkiye'den gelmişsiniz, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, güvendiğiniz insanlarla bir şey yapalım derken bir de onlardan tokadı yiyorsunuz. Sınav içerisinde sınav derler ya öyle bir şey. Bunları yaşamak beni ve ailemi tabi ki çok yıprattı. İçe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz. Çocuklarımızın eğitimine kendimizi adadık."


Firari FETÖ'cü Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor
18 Ocak 2020 17:22		 Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı
18 Ocak 2020 14:06
Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 Ocak 2020 12:36		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde
18 Ocak 2020 11:41
FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü
18 Ocak 2020 11:15		 DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi sınır dışı edildi
18 Ocak 2020 11:10
Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı
18 Ocak 2020 10:44		 Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
18 Ocak 2020 06:50
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
18 Ocak 2020 01:36		 Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi
17 Ocak 2020 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:09 - Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!18:05 - TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt18:01 - Yargı reformuyla avukatlar yılda 360 bin dosya sahibi oldu17:57 - Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı17:53 - Liseli Sinem, 10 gündür kayıp17:49 - İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek17:45 - Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü17:42 - Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi17:40 - Yabancı öğretim elemanı istihdamı esaslarını yeniden belirlendi17:36 - Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
17:34 - THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı17:30 - Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı17:28 - TBMM Başkanı, R. Ecevit'in vasiyeti için Erdoğan ile görüştü17:26 - Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti17:22 - Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor17:18 - Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı17:14 - Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi17:10 - 'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç nokta gıcıklığı 3
19.01.2020 galatasaray vs denizlispor maçı 2
tercih yapmak 1
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
ayrık otu 2
çaya kaç şeker 1
Recep ivedik 3 1
çocuğunun karnesini paylaşan ebeveyn 4
otomatik vites 2
masrafa girmek 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam