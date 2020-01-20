Türk Telekom'dan 'erişim sorunu'na açıklama
|20 Ocak 2020 17:51
|Yazdır
Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:
20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.
Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.
Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.
Google ve Türk Telekom servislerine erişim sorunu
20 Ocak 2020 tarihinde internet erişiminde yaşanan problemlere dair basın açıklamamız.https://t.co/MKvhckqKH1Türk Telekom (@TurkTelekom) January 20, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY'den Garanti BBVA haberlerine yalanlama
20 Ocak 2020 16:17
|MB'den kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı
20 Ocak 2020 15:19
|Türkiye saç ekiminde birinci sırada; En çok İtalyanlar geliyor
20 Ocak 2020 14:40
|Bakan Varank, Silikon Vadisi'nden yatırım alan Türk şirketini ziyaret etti
19 Ocak 2020 11:28
|Fabrikanın çatısına güneş enerjisi kurdu, her ay 100 bin lira kazanıyor
19 Ocak 2020 10:19
|12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor
19 Ocak 2020 09:59
|Minibüsçüler lüks taksiciliğe talip
18 Ocak 2020 11:11
|Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
18 Ocak 2020 10:42
|Geçen kış ağzı yanan konserve yaptı, fiyatlar dizginlendi
18 Ocak 2020 07:41
|Sanayici ikili anlaşmalarla elektriğe 450 milyon lira daha az ödedi
17 Ocak 2020 17:29