1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı

"Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmaları, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir"
 23 Ocak 2020 12:06
Yazdır
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'de ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) hakkında Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin Wuhan şehrinde ortaya çıktığına, Çin ve civar ülkelerde de vaka sayısının arttığına dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Çin resmi makamlarınca paylaşılan bilgilerde, yeni virüsün zatürreye yol açtığı, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerinin bulunduğu, sağlık sorunu bulunan yaşlılara ve bağışıklık sistemi zayıf düşmüş kişilere daha ciddi tesir ettiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Yeni virüsün nezle gibi olağan solunum yolu hastalıkları ile şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol açan koronavirüs ailesinden olduğu belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Çin'de ikamet eden ve buraya seyahat edecek Türk vatandaşlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtiler gösteren hastalarla temastan kaçınmaları, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kısımlarını kapatmaları ve kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, canlı hayvanların bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmaları, canlı ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınmaları, et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, ellerini su ve sabunla sık sık ve özenle yıkamaları, seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmaları, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir."

Pekin Büyükelçisinden, Çin'deki yeni virüse dair açıklama

"UYARILARI TAKİP EDİN "

Öte yandan açıklamada, Çin'de ikamet eden Türk vatandaşlarının, Çin ve DSÖ'nün resmi açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerinde yarar görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Büyükelçiliğe, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 / 14.00-18.00) +86 10 65 32 17 15 numaralı telefonu arayarak, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde +86 152 01 30 94 12 numaralı nöbetçi telefonundan, ayrıca "embassy.beijing@mfa.gov.tr" e-posta adresine mesaj göndererek ulaşabileceği aktarıldı.

Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne de 7 gün 24 saat +90 312 292 29 29 numaralı telefondan ulaşılabileceği anımsatıldı.

Sağlık Bakanı'ndan 'gizemli virüs' açıklaması Dünyayı dehşete düşüren virüsle ilgili 'yarasa' iddiası

Çin'de Virüs Nedeniyle Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyayı dehşete düşüren virüsle ilgili 'yarasa' iddiası
23 Ocak 2020 09:46		 Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?
22 Ocak 2020 23:33
Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor
22 Ocak 2020 19:15		 Yunanistan'da Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
22 Ocak 2020 12:26
Küresel piyasalar Asya'daki 'virüs' nedeniyle tedirgin
21 Ocak 2020 20:47		 Çin'deki 'gizemli hastalık' için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı
21 Ocak 2020 15:23
Facebook 1000 kişiyi işe alacak... İşte şartları
21 Ocak 2020 15:16		 İran'dan Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül
21 Ocak 2020 14:16
İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
21 Ocak 2020 10:40		 Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
20 Ocak 2020 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:40 - Manisa depreminin hissedildiği İstanbul'a 'zemin' uyarısı12:34 - Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı12:30 - İYİ Parti'den Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz12:21 - Şentop'tan 'Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyası' açıklaması12:06 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı12:05 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı12:04 - Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş12:03 - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri12:02 - Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
12:00 - İhtisaslaşma Programı'na seçilen üniversiteler belli oldu11:57 - Aydem ve Gediz Elektrik'ten avukatlara indirimli elektrik11:57 - Bakan Akar, şikayetçi olduğu kişiyle Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaştı11:56 - Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu11:47 - Manisa'da bir deprem daha11:39 - 'Yeni 'destek eğitim odası' sayısı 400'e ulaştı'11:34 - YSK üyeliği seçim süreci tamamlandı11:33 - Özel eğitim öğrencilerinin velilerine yönelik kurslara yoğun ilgi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Asgari ücretliye devlet katkısı
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
MHP'li başkan intihar etti
AK Parti'de Metiner-Elitaş kavgası
MTV'yi zamanında ödemeyen, daha sonra faizli ödeyecek
Memur emeklilerinin maaş farkları ödenmeye başlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dizel yasağı 2
uzaklaşmak 1
Prof dr fuat sezgin 1
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 1
Hastalanan erkeklerin mızmız olması 6
sanal zorbalık 2
benden duymuş olma 1
Koala 3
elif 1
socioLogisttt 2
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam