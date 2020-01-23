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Corona virüsü Singapur'a da sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüyle ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Virüs Çin dışında 7 farklı ülkede daha görüldü. Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Hubey eyaletine bağlı, Vuhan ve komşu iki kent Icou ve Huanggang'da da toplu taşımayı durdurdu. Salgın Singapur'a da sıçradı
 23 Ocak 2020 16:45
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Corona virüsü Singapur'a da sıçradı

Çin'de virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ve Ubey eyaletinin Icou şehrinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi.

Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.

ICOU KENTİ DE TECRİT ALTINA ALINDI

Hubey eyaletinin Icou şehrinde de toplu taşım araçları ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek. Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın durduğunu bildirdi.

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