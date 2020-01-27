Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı
TV8 ekranlarında Elazığ için düzenlenen yardım kampanyasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 bin TL bağışta bulundu.
|27 Ocak 2020 19:45
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Elazığ'daki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Acun Ilıcalı, herkesin takdirini kazandı. 51 milyona takın bağışın toplandığı programa siyasilerden de destek geldi.
BAKAN SOYLU'DAN 20 BİN TL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanala canlı yayınla bağlanarak Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamlarını ileten Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun" ifadelerini kullandı.Acun Ilıcalı'nın programında Elazığ için rekor bağış toplandı! Acun'un başlattığı kampanya'ya Çavuşoğlu ve eşinden 1'er maaş bağış
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