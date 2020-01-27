Acun Ilıcalı duyurdu: Bağış 73 milyon TL'ye ulaştı

Elazığ'daki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Acun Ilıcalı, herkesin takdirini kazandı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu.

73 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Acun Ilıcalı, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 73 milyon TL bağış toplandığını açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Bu gurur milletimizin... Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL'ye ulaştı. Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize" ifadelerini kullandı.