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İmamoğlu'ndan 'tatilim henüz bitmedi' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun tatili sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Elazığ'daki deprem bölgesinden sonra Palandöken'de tatile gittiği için aldığı tepkiler soruldu.
 29 Ocak 2020 15:20
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İmamoğlu'ndan 'tatilim henüz bitmedi' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra, İstanbul'a döndü. 26 Ocak Pazar akşamı İstanbul'dan uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen İmamoğlu çifti, burada otel görevlileri tarafından karşılandı ve özel bir araçla, Palandöken Kayak Merkezi'nde çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu'nun konakladığı otele gitti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan İmamoğlu Ailesi, kaldıkları otelin bazen de çocukları ile 3 bin 176 rakımlı Ejder 3200' pistinde, kayak yaptı.

İmamoğlu'dan 'Evet tatildeyiz' açıklaması

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" paylaşımında bulunan Ekrem İmamoğlu, vatandaşları da Erzurum'a davet etti.

Her kesimden gelen tüm tepki ve eleştirilere rağmen buradaki tatilini sürdüren Ekrem İmamoğlu ve ailesi, bugün kaldıkları otelde kahvaltı ettikten sonra saat 11.00 sıralarında çıktı. İmamoğlu Ailesi, kendilerini kapıda bekleyen beyaz minibüse binerek, gondol-liftlerin bulunduğu noktaya geldi. Burada bir süre minibüsün içeresinde bekleyen aile, daha sonra gondol-lifte yürüdü.
İmamoğlu kendi kayak takımlarını taşırken, eşi Dilek İmamoğlu'nun kayaklarını ise koruma taşıdı. Ekrem İmamoğlu'nun, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenlere karşı mesafeli durduğu görüldü.

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TATİL TEPKİLERİ SORULDU

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "Tatil nasıl geçiyor?" sorusuna, "İyi bakın kendinize, sağ olun" karşılığını verdi. "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine de İmamoğlu, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi görüşürüz." diyerek ailesi ile birlikte gondola yürüdü ve kayak yapmak üzere pistlere çıktı.


Ekrem İmamoğlu'nun tatili sürüyor
Memurlar.Net
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