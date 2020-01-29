İmamoğlu'ndan 'tatilim henüz bitmedi' açıklaması
|29 Ocak 2020 15:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra, İstanbul'a döndü. 26 Ocak Pazar akşamı İstanbul'dan uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen İmamoğlu çifti, burada otel görevlileri tarafından karşılandı ve özel bir araçla, Palandöken Kayak Merkezi'nde çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu'nun konakladığı otele gitti.
Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan İmamoğlu Ailesi, kaldıkları otelin bazen de çocukları ile 3 bin 176 rakımlı Ejder 3200' pistinde, kayak yaptı.İmamoğlu'dan 'Evet tatildeyiz' açıklaması
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" paylaşımında bulunan Ekrem İmamoğlu, vatandaşları da Erzurum'a davet etti.
Her kesimden gelen tüm tepki ve eleştirilere rağmen buradaki tatilini sürdüren
Ekrem İmamoğlu ve ailesi, bugün kaldıkları otelde kahvaltı ettikten sonra saat
11.00 sıralarında çıktı. İmamoğlu Ailesi, kendilerini kapıda bekleyen beyaz
minibüse binerek, gondol-liftlerin bulunduğu noktaya geldi. Burada bir süre
minibüsün içeresinde bekleyen aile, daha sonra gondol-lifte yürüdü.
İmamoğlu kendi kayak takımlarını taşırken, eşi Dilek İmamoğlu'nun kayaklarını ise koruma taşıdı. Ekrem İmamoğlu'nun, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenlere karşı mesafeli durduğu görüldü.
TATİL TEPKİLERİ SORULDU
Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "Tatil nasıl geçiyor?" sorusuna, "İyi bakın kendinize, sağ olun" karşılığını verdi. "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine de İmamoğlu, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi görüşürüz." diyerek ailesi ile birlikte gondola yürüdü ve kayak yapmak üzere pistlere çıktı.
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