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Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı
|01 Şubat 2020 13:39
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Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencisinin saçını çekip, tokatlayan ücretli öğretmenin görevine son verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Karşıyaka köyündeki ilkokuldaki ücretli öğretmenin sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.
Ücretli öğretmen B.A'nın ikinci sınıf öğrencisi N.T'nin saçını çekip tokatladığı bilgisini veren Edip, "Öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verildi. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilerek psikolojik destek sağlandı." dedi.
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