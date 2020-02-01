Unvan değişikliği sınav tarihi mağdur ediyor
|01 Şubat 2020 16:54
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Memurlar.net'te 31 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan haberde, unvan değişikliği sınav tarihlerinin, mezuniyet dönemleri gözetilerek planlanması gerektiğine dikkat çekilmişti.
Ancak, Sağlık Bakanlığının hafta içinde yayımladığı duyuruya göre, unvan değişikliği sınavı Nisan ayında sınav yapılacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 Nisan 2020 tarihinde unvan değişikliği sınavı yapacağını belirtmiştir.
Çaykur Genel Müdürlüğünün unvan değişikliği sınavı ise 7 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır.
Sınav tarihlerinin, mezuniyet durumuna göre belirlenmemesi, Bakanlıklarda çalışan kamu personeli mağdur etmektedir. 3-4 ay sonra mezun olacak adaylar, plansızlıktan dolayı sınava katılamayacak, yeni bir sınav için 2-3 yıl beklemek zorunda kalacaklardır.
Bu bağllamda, bu 3 kamu kurumunun da unvan değişikliği sınav tarihlerini yeniden planlamasında fayda bulunmaktadır.
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