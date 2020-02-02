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'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'

İSMEK toplantısında çalışanları, "gece düzenleyip bekarları itfaiyecilerle buluşturalım" diyerek taciz eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yeni 'ahlaksız sözleri' ortaya çıktı. Mağdurların savcıya verdiği ifadeye göre Şişli, müdür Ali K.'yı kastederek, "En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor" demiş
 02 Şubat 2020 08:30
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'En şanslı müdür bu. Bu kadar kadınla çalışıyor'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 'ahlaksızca' ifadeleri yargıya taşında. Mobbinge maruz kalan 14 İSMEK bölge sorumlusu Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa başvuran bölge sorumluları hakaret, dini değerleri aşağılama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren bölge sorumlularından İ.Ö, R.E ve S.C, Şişli'nin kendilerine yönelik söylediği hakaretamiz ifadeleri savcılıkla paylaştı.

HEPİMİZ ÇOK UTANDIK

İ.Ö ve R.E verdikleri ifadelerde 19 Ağustos'ta Meltem Şişli ile yaptıkları toplantıda başörtülerine yönelik söylediği sözleri ve bekar yöneticileri evlendirme adı altında sarf ettiği kelimeleri doğruladı. İ.Ö verdiği ifadede, "Bekar olan arkadaşların el kaldırmasını istedi. Arkadaşlar da el kaldırdı. 'Bayağı bekar varmış. İtfaiyedeki arkadaşlarla buluşturalım kaynaştıralım. Bir gece düzenleyelim' dedi. Hepimiz çok utandık. Devamında İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Bey'i kastederek, 'En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor' dedi" ifadelerini kullandı.

'NEDEN HİÇ ERKEK YOK'

Mağdurlarından R.E ise toplantı esnasında Meltem Şişli'nin kendilerine, İSMEK'te yer alan programlardan bir tanesi olan el sanatları branşlarına çok gerek olmadığını ve istihdama yönelmeleri gerektiğini aktardığını ifade etti. İfade veren isimlerden bir diğeri olan S.C ise Şişli'nin aynı toplantıda karşısında kadınları görünce, 'Çok kadın var neden erkek yok' şeklinde bir tepki gösterdiğini belirtti.

Mustafa Sait Özkan

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Yeni Şafak
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