Ulaştırma Bakanı: Uçakta 177 yolcu vardı, can kaybı yok
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.
|05 Şubat 2020 19:00
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.
Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.
Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı Savcılık, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı
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