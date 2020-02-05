Savcılık, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.
|05 Şubat 2020 19:06
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.Ulaştırma Bakanı: Uçakta 177 yolcu vardı, can kaybı yok Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
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