Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
|05 Şubat 2020 18:33
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.
Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.
Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.Ulaştırma Bakanı: Uçakta 177 yolcu vardı, can kaybı yok
Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kaza ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, uçakta 177 yolcunun bulunduğunu ve can kaybının olmadığını bildirdi. Bakan Turhan, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul-İzmir seferini yapan uçak piste sert iniş yaptı. Ölen yok, yaralılar uçaktan çıkarılmaya çalışılıyor. Yolcuların çoğu kendi imkanlarıyla uçağı tahliye etti." ifadelerini kullandı.Savcılık, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı
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