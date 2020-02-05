İstanbul Valisi: 52 yaralımızı hastanelere sevk ettik
|05 Şubat 2020 19:08
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır."
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Savcılık, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı Ulaştırma Bakanı: Uçakta 177 yolcu vardı, can kaybı yok Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
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