Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı

Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, ancak boş norm kadro olmaması nedeniyle istediği yere yer değiştiremeyen ve zorunlu hizmet alanlarında isteğe bağlı olarak görev yapmakta olan yada kendi isteğiyle zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin, resen görev yeri değiştirilen öğretmenlerin de hizmet puanlarından faydalandırılmadığını 2018 yılında "Artırımlı hizmet puanı zorunlu hizmet alanında görev yapan tüm öğretmenlere verilmelidir" haberimizde gündeme getirerek "Bu durumdaki öğretmelerin de hizmet puanlarından aynı oranda artırım yapılarak, oluşan ve oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi hakkaniyet ve çalışma barışı gereğidir." demiştik.

Zorunlu hizmet alanında fazla çalıştığı süreler için ilave hizmet puanı verilmesi talebi reddedilen bir öğretmen tarafından açılan davada mahkeme, zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların ek hizmet puanından yararlandırılması gerektiğine hükmetmiştir.

Diyarbakır İdare Mahkemesi 2019/423 Esas, 2019/1906 Karar Nolu ve 23/10/2019 tarihli kararında; "Uyuşmazlık konusu olayın, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40. maddesinin 6. fıkrası uyarınca zorunlu hizmet bölgesinde görev yapıp yapmama noktasında toplandığı anlaşıldığından, ilgili Yönetmelik hükmünde "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için % 25, ikinci yıl için % 50, üçüncü ve sonraki yıllar için % 100 artırılarak belirlenir." hükmünden davacının ilk atandığı görev yerinde görev yapması zorunluluğunun bulunduğu şeklinde bir anlam çıkarılamayacağı, davacının norm kadro fazlası olarak yine bir başka zorunlu hizmet bölgesine atanmasını norm fazlası olması sebebiyle zorunlu bir atama olması, aynı okulda görev yapmaya ilişkin özel bir şartın da mevzuat ve Yönetmelik'te öngörülmemesi karşısında, başka bir zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya devam eden davacının artırımlı hizmet puanından faydalanması gerektiği kanaatine varıldığından, davacının artırımlı hizmet puanından yararlanma istemiyle yaptığı başvurusunun reddine yönelik tesis edilen Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/02/2019 tarih ve E.2814473 sayılı işlem ile Çınar Kaymakamlığının 11/02/2019 tarih ve E.2865125 sayılı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Bu konudan açılacak davaların kazanılacağı ortada iken, MEB'in Mebsis sitemini güncelleyerek bu durumdaki tüm öğretmenlere otomatik olarak artırımlı hizmet puanını vermesi yerinde olacaktır.

Ahmet KANDEMİR