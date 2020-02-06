İBB 3 camiyi ibadete kapattı
|06 Şubat 2020 08:29
|Yazdır
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce önceki dönemde yaptırılan ve belediyeye ait şirket kadrosundan imam görevlendirilen Yenikapı ve Avcılar'daki 3 cami kapatıldı. Bu camilerin imam kadroları da iptal edildi.
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde tek parti dönemini hatırlatan icraatlar vatandaşın ibadet etmesini zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemde Yenikapı ve Avcılar sahilinde vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda yaptırılan camilerin kapılarına kilit vuruldu. İBB'ye ait bir şirket kadrosunda verilen imam kadroları ise iptal edildi. Yenikapı etkinlik alanındaki iki cami ile Avcılar sahilindeki camiye gelen vatandaşlara, güvenlik gerekçesiyle camilerin kapatıldığı söylendi. Vatandaşlar kapalı camilere giremeyince cami etrafında, elverişsiz zeminlerde ibadetlerini yapmaya çalıştı.
İBB İPTALİ DOĞRULADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada ise camilerin açık tutulduğu, kapatılmadığı iddia edildi. Açıklamada yoğunluk olmadığı için imam kadrosunun iptal edildiği öne sürüldü.
İbadetlerini elverişsiz ortamlarda yapan vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu yönetiminin imam kadrolarını iptal etmesini yadırgamadıklarını ama en azından camilerin açık tutulmasını beklediklerini dile getirdi. Bu arada İstanbul Müftülüğü'nün kapatılan camilere sahip çıkarak imam kadrosu vermesi istendi.
Mustafa Kaya
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yargıda 'hedef süre' başarısı: Yüzde 74
06 Şubat 2020 08:07
|2020 YKS'ye 'alyans' ile 'piercing' ayarı
06 Şubat 2020 07:30
|Asker eğlencesi için yol kapatan magandalara ceza yağdı
05 Şubat 2020 23:48
|Başkan Yardımcısı'nın makam aracına haciz geldi
05 Şubat 2020 23:43
|'Türkiye'de sadece 4 tane var' dedi, cezadan kurtulamadı!
05 Şubat 2020 22:48
|Mehmetçiğe özel koruma önlemi
05 Şubat 2020 22:33
|Ankara'da cep telefonları bilet gibi kullanılıyor
05 Şubat 2020 21:33
|Geçici görev yolluklarına ilişkin 13 maddelik talimat
05 Şubat 2020 20:24
|CTE'den görevde yükselme tercihlerine yönelik açıklama
05 Şubat 2020 19:33
|Çocuğu döven öğretmenin çalışma raporu iptal edildi
05 Şubat 2020 19:32