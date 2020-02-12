Simülasyonlu 2020/4 KPSS Robotu yayında
2020/4 KPSS Robotu yayına alındı.
|12 Şubat 2020 16:16
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memurlar.net tarafindan hazirlanan simülasyonlu 2020/4 KPSS Saglik Bakanlıgı robotu yayınlandı. Başvurular 20 Subat 2020'de sona erecektir.
2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Robota ulasmak için tiklayiniz.
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