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Simülasyonlu 2020/4 KPSS Robotu yayında

2020/4 KPSS Robotu yayına alındı.
 12 Şubat 2020 16:16
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Simülasyonlu 2020/4 KPSS Robotu yayında

memurlar.net tarafindan hazirlanan simülasyonlu 2020/4 KPSS Saglik Bakanlıgı robotu yayınlandı. Başvurular 20 Subat 2020'de sona erecektir.


Robota ulasmak için tiklayiniz.

2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti 2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Memurlar.Net
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