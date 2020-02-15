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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1524'e yükseldi

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1524'e yükseldi: 8969 kişinin durumu ağır
 15 Şubat 2020 06:10
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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1524'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya yayılırken can almaya devam ediyor. Son 24 saatte ölü sayısı 143 artarak 1524'e yükselirken, 2 binden fazlası yeni olmak üzere toplam 66 bin 492 kişide virüs tespit edildi. Dünya genelinde virüs nedeniyle durumu ağır olan 8 bin 969 kişi bulunuyor.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıktı.

Şüpheli sayısında azalma var

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Kovid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689'a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39'a düştüğünü belirtti.


Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı

Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


Ölü sayısı her gün artıyor:1524 kişi hayatını kaybetti

Ülkede müşahede ve virüs taşıma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı belli hızla azalırken, salgından dolayı ölü sayısı biri Hong Kong'da olmak üzere 1524'e çıktı.

Bu arada, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 8 bin 969'unun durumu ağır olmak üzere 66 bin 492'ye yükseldi. Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96'ya ulaştı.

Çin dışında 56 bölgede tespit edildi
Ayrıca virüs bulaşan kişilerin Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 56'ya çıktığı bilgisi paylaşılırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak belirtildi.


Tayvanlı turistten ilginç 'Koronavirüs' önlemi

İstanbul'daki vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin çantasındaki led ekranda akan 'Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' yazısı görenleri güldürdü. O anların videosu internette binlerce kez paylaşıldı.

Son 24 saatte 143 can kaybı
Son günlerde Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının zirveye çıktığı ülkede salgından dolayı son 24 saatte 143 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 139'u Hubey eyaletinde, 2'si Hınan eyaletinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde yaşandı.

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Yeni Şafak
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