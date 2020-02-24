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Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu
 24 Şubat 2020 17:47
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Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova'da Rus basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek.

* Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz.

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak'ta görüldü.

İhlas Haber Ajansı
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