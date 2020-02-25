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Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler

THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledildi.
 25 Şubat 2020 14:40
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Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler

İran'dan gelen THY' uçağında bulunan ve 12 yolcunun yolcu ve mürettebatlardan oluşan 132 kişi Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledildi.

Yolcu ve mürettebatlar Ankara Zekai Tahir Burak hastanesine nakledilirken görüntülendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini belirterek, "İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Memurlar.Net
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