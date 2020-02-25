Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
THY'ye ait uçakla İran'dan gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledildi.
|25 Şubat 2020 14:40
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İran'dan gelen THY' uçağında bulunan ve 12 yolcunun yolcu ve mürettebatlardan oluşan 132 kişi Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledildi.
Yolcu ve mürettebatlar Ankara Zekai Tahir Burak hastanesine nakledilirken görüntülendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini belirterek, "İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı THY uçağında korona virüs şüphesi, 12 yolcuda yüksek ateş çıktı
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